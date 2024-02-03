​Лидер «Зенита» не приехал на второй сбор

«Зенит» продолжает подготовку ко второй части сезона. Второй зимний подготовительный сбор команда Сергея Семака проводит в Дохе (Катар).

На второй учебно-тренировочный сбор «Зенита» не приехал лидер команды – полузащитник Маркус Вендел. О том, что 26-летний бразилец отсутствует в расположении «сине-бело-голубых», на своих страницах рассказывает Sport24.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Вендел на первом сборе не раз опаздывал на занятия «Зенита». Правда, агент бразильского игрока эти сообщения опровергал.

Стоит сказать, что слухи давненько связывают Вендела с возвращением в родную Бразилию.