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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал фаворита в борьбе за золото РПЛ

03 Февраля 2024 • 18:50 Комментировать

Известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

По мнению Мостового, два-три весенних тура покажут возможности команд. Экс-футболист по-прежнему считает «Зенит» фаворитом в гонке.

«Я остаюсь при своём мнении — главным фаворитом является «Зенит». В начале сезона санкт-петербургскую команду трясло, поэтому «Краснодар» вырвался в лидеры и другие клубы находятся рядом», - сказал Мостовой Betonmobile, вспоминая об уходе Малкома и отсутствии Вендела на старте дистанции. 

Мостовой отметил, что «Зенит» по ходу дистанции восстановился, однако другие команды далеко питерцев уже не отпускают. Бывший игрок сборной России считает, что так будет до самого конца сезона.

Отметим, что лидирующий «Краснодар» после восемнадцати туров опережает «Зенит» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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