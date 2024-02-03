​Гендиректор «Пари НН» выразил недовольство игрой команды на сборе

В субботу «Пари НН» проиграл саудовской команде «Аль-Фейха» на сборе в ОАЭ со счётом 1:2. После игры публикацию в своём телеграм-канале сделал Давид Мелик-Гусейнов – генеральный директор нижегородского клуба.

По словам Мелика-Гусейнова, он остался недоволен игрой команды и итоговым результатом. Функционер отметил, что футболисты почти не навязывали свою игру оппонентам.

«Выводы обязательно будут. И все эти ошибки, я уверен, будут отработаны. Но успешен будет только тот, кто не боялся ошибаться. Спишем сегодняшний день в пользу приобретённого опыта», - написал Мелик-Гусейнов.

Отметим, что зимние каникулы «Пари НН» проводит на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.