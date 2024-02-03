Булыкин: «Нас ждут ещё трансферы»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансферной кампании клубов Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России считает, что в чемпионате России ещё будет достаточно много громких переходов, так как в конце трансферного окна клубы станут сговорчивее.

«Кого-то из игроков будут отправлять, кого-то уговорят перейти. Поэтому нас ещё ждут трансферы», - приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Переход нападающего Артура из «Палмейраса» в «Зенит» стал самым дорогим в это трансферное окно. Команда с берегов Невы заплатила бразильцам 15 миллионов евро. Всего клубы РПЛ потратили более 60 миллионов евро.