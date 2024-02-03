В рамках подготовки ко второй части сезона «Пари НН» в субботу проводил в ОАЭ товарищеский матч против команды «Аль-Фейха». Команда Сергея Юрана потерпела поражение от представителя Саудовской Аравии – 1:2. В составе нижегородцев голом отметился Николай Калинский, который реализовал одиннадцатиметровый удар на 71-й минуте.

Стоит сказать, что «Пари НН» после первой части сезона располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Пари НН» проиграл команде из Саудовской Аравии

В рамках подготовки ко второй части сезона «Пари НН» в субботу проводил в ОАЭ товарищеский матч против команды «Аль-Фейха». Команда Сергея Юрана потерпела поражение от представителя Саудовской Аравии – 1:2. В составе нижегородцев голом отметился Николай Калинский, который реализовал одиннадцатиметровый удар на 71-й минуте.

Стоит сказать, что «Пари НН» после первой части сезона располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.