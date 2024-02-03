В прессе появилась информация о том, что «Спартак» планирует в зимнее трансферное окно подписать вратаря, выступающего за команду из второй половины турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», информация не соответствует действительности – таких планов у «Спартака» нет.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона на зимнем сборе в ОАЭ. После восемнадцати туров команда Гильермо Абаскаля располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.