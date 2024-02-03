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Агент надеется, что Сулейманов не вернётся в «Пари НН»

03 Февраля 2024 • 18:09 Комментировать

Агент нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова Вадим Шпинёв высказался о будущем своего клиента в московском «Локомотиве», где он проводит нынешний сезон в аренде.

«Наверное, Сулейманов летом не вернется в «Пари НН». Надеюсь, он выполнит до конца условия выкупа и станет полноценным футболистом «Локомотива», - приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

В текущем сезоне Сулейманов принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. Его соглашение с нижегородской командой рассчитано до лета 2026 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вадим Шпинёв Тимур Сулейманов Пари НН ещё теги
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