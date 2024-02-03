В ЦСКА рассказали о состоянии Зделара

Директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о состоянии полузащитника Саши Зделара.

«Собственно, сегодня Саша Зделар уже в общей группе работает», — написал он в своём телеграм-канале.

28-летний футболист не принял участие в товарищеском матче против «Андижана» (2:0), в котором «армейцы» одержали победу со счётом 2:0.

Ранее СМИ сообщали, что сербский футболист небольшой дискомфорт в области одной из мышц бедра, но продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Зделар принял участие в 21 игре во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.