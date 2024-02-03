​Агент раскрыл позицию Джикии по будущему в «Спартаке»

Агент Вадим Шпинёв, который работает с защитником «Спартака» Георгием Джикией, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Приоритет Джикии – остаться и продолжить карьеру в «Спартаке». Вокруг Георгия творится истерика, это не на руку ему. Но сейчас всё нормально», - цитирует Шпинёва Metaratings.

Действующий контракт 30-летнего Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона. В первой части текущего чемпионата России капитан «красно-белых» поучаствовал только в шести матчах.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.