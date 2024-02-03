​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ»

Известный журналист Василий Уткин сообщил, что представителям «Матч ТВ» запрещают участвовать в его программе на YouTube-канале. Позже Уткин сделал новую публикацию, в которой призвал Дмитрия Губерниева проигнорировать этот запрет.

«Губер, ты же понимаешь, что глупость это. Давай поломаем предрассудки. Я приглашаю; приходи в эфир – ты ледокол, столько тем. Никто тебе ничего не сделает. Все доходы от эфира пойдут на благотворительность», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что Василий Уткин и Дмитрий Губерниев входит в число самых цитируемых людей спортивного мира России.