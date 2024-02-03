Турецкий «Бешикташ» заинтересован в услугах полузащитника московского ЦСКА Саши Зделара, об этом сообщает Turk Scout.

Воспитанник сербского «Белграда» пополнил ряды столичного клуба летом 2022 года, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2025 года, опцией продления ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Зделар принял участие в 21 игре во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее 28-летний опорный полузащитник выступал за «Олимпиакос», «Партизан» и испанскую «Мальорку».