Силкин — о Лесовом: «Он не смог перезагрузиться в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о полузащитнике Данииле Лесовом, который вторую часть сезона проведёт в аренде в «Маккаби» Хайфа.

Специалист отметил, что тренерский штаб столичного клуба не верил в россиянина, поэтому и произошёл этот переход, но самое главное, по его мнению, чтобы он получал игровую практику.

«Хотя он индивидуально очень сильный игрок, но не смог перезагрузиться в «Динамо». Хотелось бы, чтобы Даниил в «Маккаби» Хайфа играл, его же берут не для того, чтобы он на лавке сидел», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, что у команды из Хайфы предусмотрена опция выкупа в контракте.