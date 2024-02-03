Шпинёв — о Чернове: «Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба»

Агент защитника московского «Спартака» Никиты Чернова Вадим Шпинёв оценил перспективы своего клиента в столичном клубе.

Агент отметил, что не верит, что «красно-белые» отпустят игрока в другой клуб, однако их основными защитниками являются иностранные футболисты, но, по его мнению, Никита им не уступает.

«Хотим ли уйти? Важно решение игрока, Никита сейчас никуда не собирается уходить из клуба», - приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

Контракт 28-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до конца 2026 года.

В текущем сезоне Чернов принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.