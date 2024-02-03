​Уткин: «Матч ТВ» запретил сотрудникам участвовать в моей программе

Известный журналист Василий Уткин сделал публикацию в своём телеграм-канале. По словам Уткина, сотрудники «Матч ТВ» имеют запрет от работодателя на участие в его программе, которая выходит в YouTube.

«Матч» запретил своим сотрудникам приходить ко мне в гости на мой канал», - написал Уткин, не раскрывая каких-либо подробностей ситуации.

Стоит сказать, что Василий Уткин регулярно делится своими мнением о разных событиях в мире футбола и спорта в целом. В субботу он дал прогноз на вечерний матч чемпионата Испании между «Жироной» и «Реал Сосьедадом».