22-летний опорный полузащитник «Флуминенсе» и сборной Бразилии Андре получил предложение о переходе от клуба из России, об этом сообщает HITC.

По данным источника, хавбек отказался от перехода, так как ему не интересен переезд в Россию и Турцию, потому что он хотел бы продолжить выступать у себя на родине.

Портал Transfermarkt оценивает Андре в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. На его счету также три игры за национальную сборную Бразилии, за которую он дебютировал летом прошлого года.