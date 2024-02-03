Вера попросил руководство «Оренбурга» отпустить его в «Локомотив»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера хотел бы продолжить карьеру в московском «Локомотиве».

Как сообщает «Матч ТВ», аргентинец встретился с руководством уральской команды и заявил, что хотел перейти в столичный клуб. Отмечается, что переговоры могут быть возбновлены в ближайшее время.

Напомним, что Вера мог пополнить стан «железнодорожников» раньше, но трансфер сорвался из-за финансовых условий.

Контракт 26-летнего футболиста с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне он принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.