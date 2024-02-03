Агент — о Худякове: «Мы не хотим уйти в другой клуб и тоже сесть на скамейку»

Агент голкипера московского «Локомотива» Даниила Худякова Вадим Шпинёв высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что с клубом был договор о том, что после сборов будет обдумываться сложившаяся ситуация, и, возможно, что летом игрок на правах свободного агента уедет в Европу.

«Надо играть, а он этого не делает. Мы не хотим уйти в другой клуб и тоже сесть на скамейку. Переподписать контракт и уйти в аренду тоже чревато своими последствиями», - приводит слова Шпинёва Metaratings.ru.

Контракт 20-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча.