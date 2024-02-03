​«Динамо» одержало волевую победу, Смолов забил

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Динамо» проводило товарищеский матч против «Ботева». «Бело-голубые» неважно провели стартовый отрезок встречи и к 19-й минуте уступали со счётом 0:2. Но дальше команда Марцела Лички взялась за дело.
Ещё до наступления перерыва «Динамо» сравняло счёт благодаря голам Фёдора Смолов и Хорхе Карраскаля (с пенальти). А в концовке Александр Чупаёв принёс москвичам победу – 3:2.
Добавим, что зимние каникулы «Динамо» проводит на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Протокол игры
|(1:0) Николов Стилиан 2'
|(1:1) Николов Стилиан 18'
|24' Смолов Фёдор (2:1)
|45' Карраскаль Хорхе (2:2)
|90' Чупаёв Александр (2:3)
Игонен Матвей • Укаки Эхидже • Это'О Джеймс • Балояннис Константинос • Дьябате Сирики • Чернев Атанас • Попов Ивелин • Акере Самуэль • Карабелев Янис • _Nwachukwu C. • Николов Стилиан
Запасные: Мертенс Дилан • _Papazov D. • Колев Красиан • _Naydenov E. • _Tatarov K. • _Videv I. • _Vidolov V. • Минков Николай • Балтанов Лачезар • Секулич Мартин • Эммануэль Умех • Кайзер Даниэль • _Perera A. • Степонавичус Фаустас
03 февраля. Стадион "S&B Sport Organisation Belek Football Complex".
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