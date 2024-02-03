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​«Динамо» одержало волевую победу, Смолов забил

03 Февраля 2024 • 16:09 Комментировать

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Динамо» проводило товарищеский матч против «Ботева». «Бело-голубые» неважно провели стартовый отрезок встречи и к 19-й минуте уступали со счётом 0:2. Но дальше команда Марцела Лички взялась за дело.

Ещё до наступления перерыва «Динамо» сравняло счёт благодаря голам Фёдора Смолов и Хорхе Карраскаля (с пенальти). А в концовке Александр Чупаёв принёс москвичам победу – 3:2.

Добавим, что зимние каникулы «Динамо» проводит на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Протокол игры  
Ботев Пловдив 2:3 Динамо Москва
(1:0) Николов Стилиан 2'    
(1:1) Николов Стилиан 18'    
    24' Смолов Фёдор (2:1)
    45' Карраскаль Хорхе (2:2)
    90' Чупаёв Александр (2:3)
Игонен Матвей Укаки Эхидже Это'О Джеймс Балояннис Константинос Дьябате Сирики Чернев Атанас Попов Ивелин Акере Самуэль Карабелев Янис _Nwachukwu C. Николов Стилиан
Запасные: Мертенс Дилан _Papazov D. Колев Красиан _Naydenov E. _Tatarov K. _Videv I. _Vidolov V. Минков Николай Балтанов Лачезар Секулич Мартин Эммануэль Умех Кайзер Даниэль _Perera A. Степонавичус Фаустас
Шунин Антон Бессмертный Станислав Лепский Иван Бальбуэна Фабиан Паршивлюк Сергей Чавес Луис Карраскаль Хорхе Гагнидзе Лука Бабаев Ульви Гладышев Ярослав Смолов Фёдор
Запасные: Чупаёв Александр Кудравец Андрей Лещук Игорь Цесь Ян _Okishor V. Назаренко Егор
03 февраля. Стадион "S&B Sport Organisation Belek Football Complex".

 

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