​«Динамо» одержало волевую победу, Смолов забил

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Динамо» проводило товарищеский матч против «Ботева». «Бело-голубые» неважно провели стартовый отрезок встречи и к 19-й минуте уступали со счётом 0:2. Но дальше команда Марцела Лички взялась за дело.

Ещё до наступления перерыва «Динамо» сравняло счёт благодаря голам Фёдора Смолов и Хорхе Карраскаля (с пенальти). А в концовке Александр Чупаёв принёс москвичам победу – 3:2.

Добавим, что зимние каникулы «Динамо» проводит на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.