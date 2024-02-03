Лесовой отправил документы для получения израильского паспорта

Представитель полузащитника Даниила Лесового Шахар Гринберг высказался об аренде своего клиента в «Маккаби» Хайфа до конца нынешнего сезона.

«Сейчас это аренда с опцией выкупа. Надеемся, что у Даниила будет получаться, и летом он останется с нами», - приводит слова Гринберга «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что россиянин отправил документы для получения израильского паспорта, так как его жена еврейка.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что россиянин продлил контракт с «бело-голубыми» до лета 2026 года, а команда из Израиля может выкупить его за 1,35 миллиона евро.