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Мамаев ответил, сыграет ли в Медиалиге

03 Февраля 2024 • 14:13 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.

«Сейчас футбол не рассматриваю. Мы движемся в другом направлении. Сейчас у нас есть проект, который мы развиваем. Идти в Медиалигу? А ради чего? Чтобы кого-то повеселить?» - приводит слова Мамаева «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Павла были подмосковные «Химки». В составе национальной сборной России полузащитник провел 15 поединков. Вместе с ЦСКА Мамаев становился чемпионом России в сезоне-2012/2013, а также трижды выигрывал кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев
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