Мамаев ответил, сыграет ли в Медиалиге

Бывший футболист московского ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.

«Сейчас футбол не рассматриваю. Мы движемся в другом направлении. Сейчас у нас есть проект, который мы развиваем. Идти в Медиалигу? А ради чего? Чтобы кого-то повеселить?» - приводит слова Мамаева «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Павла были подмосковные «Химки». В составе национальной сборной России полузащитник провел 15 поединков. Вместе с ЦСКА Мамаев становился чемпионом России в сезоне-2012/2013, а также трижды выигрывал кубок страны.