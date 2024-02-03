Нагорных - о переговорах с «Арсеналом»: «Речь идёт не о фарм-клубе»

Юрий Нагорных, председатель правления директоров московского «Локомотива», прокомментировал новость о переговорах с дзержинским «Арсеналом».

«Речь идет о возможном сотрудничестве между клубами, не о фарм-клубе», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе сообщалось, что белорусский клуб может стать фарм-клубом «Локомотива».

После 18 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. Турнир возобновится в начале марта.