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Бушманов: «Угальде надо сразу заявлять о себе, как Промесу, когда тот приходил в «Спартак» эксклюзив

03 Февраля 2024 • 13:54 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из «Спартака».

- «Спартак» провел первый контрольный матч с «Торпедо», который прошел в закрытом режиме. Команда Абаскаля победила 3:2, из чего следует, что «Спартак» пропустил два мяча. Вас это не беспокоит?

- Это был первый товарищеский матч после долгого отпуска. Счет здесь играет даже не вторую роль. А по поводу закрытости, это все потому, что слишком большое внимание приковано к команде Абаскаля. На «Спартак» все смотрят и сразу пытаются делать выводы, хотя ребята тренируются только неделю после месяца отпуска. Чтобы избежать лишних разговоров ни о чем, матч и закрыли от зрителей. Я вполне понимаю, почему это происходит.

- Сегодня появилась информация, что «Спартак» может подписать вратаря в это трансферное окно. Называются даже фамилии: Лантратов, Агкацев. Голкипер нужен команде, или в этой линии и так все в порядке?

- Есть Максименко и Селихов. Это сильные голкиперы. Возможно, кто-то из них хочет уйти, я не знаю. У меня не сложилось впечатления, что в первой части чемпионата было много вратарских ошибок. Ребята примерно одинаково выступили, на одном уровне. Я бы предпочел, чтобы в команде был первый номер. Это было бы правильно. Все-таки стабильность в обороне важна. Селихов чуть сильнее, он поопытнее и постарше Максименко, но он подвержен травматизму. Из-за этого Саша не всегда играет.

- По Джикии в прессе пишут, что «Спартак» не планирует до конца сезона предлагать ему новый контракт. Как относитесь к такой информации?

- Как к данности. Так бывает. Понятно, что Джикия – опытный игрок, много лет в «Спартаке», капитан. Но он практически не играл в последнее время.

- Это означает, что он не нужен команде, или сам Георгий хочет подождать более выгодных предложения, и если их не будет, он останется?

- Это обоюдная ситуация. Георгию нужно понять, как он себя видит в ближайшем будущем. И клубу надо понимать, нужен этот игрок или нет. Все-таки зарплата у него не самая маленькая. Держать на лавке футболиста с таким статусом и зарплатой вряд ли имеет смысл.

- Вы больше склоняетесь к тому, что он уйдет?

- Понятно, что у Джикии есть разногласия с главным тренером. Поэтому останется он или нет, зависит от многих факторов, в том числе уйдет ли Абаскаль. Возможно, стороны как раз ждут этого понимания.

- Чего ожидаете от новичка Угальде? Даете ему какое-то время на адаптацию, или он сразу должен начать забивать?

- Когда в «Спартак» приходил молодой Промес, он практически сразу начал играть и забивать, став одним из лидеров команды. Если Угальде удастся о себе заявить в такой же манере, можно будет говорить, что это удачное приобретение. Понятно, что деньги за него заплачены большие, поэтому надо, чтобы он сразу себя проявлял.

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- Согласно статистике за этот сезон, Угальде много забивал. Даже больше, чем Промес, при том, что играл меньше.

- Это разные чемпионаты. В Голландии он более открытый. Там легче забивать, чем в РПЛ. Дай бог, чтобы у него получилось и он перенес свою результативность сюда.

- Пишут, что Павел Мелёшин уедет в аренду в минское «Динамо». Правильное решение, или в свете нехватки форвардов лучше было бы его оставить в команде?

- Мелешин в первой части сезона практически не играл, только в кубковых матчах. Сейчас купили Угальде, и думаю, что времени от этого у Павла не прибавится. Поэтому аренда – логичное решение и для клуба, и для самого Мелёшина.

Елена Григорьевская

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