Глебов назвал главную проблему «Ростова»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов поведал о том, что мешает команды бороться за медали в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Мы очень много пропускаем. Нужно играть более дисциплинированно в обороне - это главная проблема. Мы не выполняли тренерскую установку. Если это исправим, будет проще бороться за медали», - приводит слова футболиста Sport24.

После 18 проведенных туров Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко и занимают десятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов».