В «Пари НН» назвали цель команды на вторую половину сезона

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с журналистами поведал о задаче своей команды на вторую половину нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Побеждать в каждом матче, выгрызать победу всеми силами. Для этого в зимнее трансферное окно мы усиливаемся. Если мы будем побеждать в каждом матче, будет так, как выгодно нам», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после 18 туров нижегородский коллектив набрал 24 балла и находится на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче чемпионата России команда встретится с «Факелом».