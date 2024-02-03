Ежов: «Люблю АПЛ, но так-то меня все в России устраивает»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, в какой из европейских чемпионатов ему нравится больше всего.

«Однозначно АПЛ, но, чтобы туда перейти, нужно быть на абсолютно другом уровне, не на моем. Люблю АПЛ, но так-то меня все в России устраивает. Но не сказал бы, что хочу отсюда сбежать», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

26-летний полузащитник сыграл 11 матчей в первой половине сезона Российской премьер-лиги. На счету футболиста три забитых мяча и четыре результативные передачи. По итогам 18 туров «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.