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Деменко: «На Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера» эксклюзив

03 Февраля 2024 • 12:45 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из «Спартака».

- «Спартак» провел первый контрольный матч на сборах, выиграв у «Торпедо». Матч прошел в закрытом режиме. Известен, по сути, только счет 3:2, из чего следует, что «Спартак» пропустил два мяча. Получается, проблемы в обороне никуда не уходят?

- Как я понял, был экспериментальный момент, потому что в первом тайме играл один состав, а потом вышел другой. Но все равно пропустили дважды от «Торпедо», то есть проблемы существуют.

- Как думаете, к чему такая секретность? Зачем закрывать этот матч?

- Это для меня непонятно, потому что болельщики могли прийти на игру. Наверное, у Абаскаля есть свои внутренние моменты. Тем более, скоро «Спартак» будет играть на предсезонном турнире. Может быть, не захотели открывать игру, чтобы не обеспечивать дополнительную безопасность, связанную с организацией матча и присутствуем других людей. Иначе пришлось бы игру организовывать уже по-другому.

- Сегодня появилась информация, что «Спартак» может подписать вратаря в это трансферное окно. Называются даже фамилии: Лантратов, Агкацев, Ломаев. Голкипер нужен команде, или в этой линии и так все в порядке?

- Для конкуренции это был бы неплохой вариант. Но тут есть свои моменты. Например, по Агкацеву. Сафонов переподписал контракт с «Краснодаром», и понятно, что он будет там первым номером. Сидеть Агкацев не хочет, но кто даст ему гарантию, что в «Спартаке» он будет часто играть?

- А у Лантратова была бы такая гарантия, все-таки в «Локомотиве» он железный первый номер?

- В футболе никто не может сразу сказать, что человек точно будет первым номером. Но мы не знаем, какая ситуация у Лантратова. Может, в «Локомотиве» его не устраивает финансовая сторона, а может, «железнодорожники» хотят пригласить кого-то из вратарей. Того же Агкацева, к примеру. В «Спартаке» приход любого из этих вратарей усилил бы конкуренцию.

- По Джикии в прессе пишут, что «Спартак» не планирует до конца сезона предлагать ему новый контракт. Как относитесь к такой информации?

- «Спартаку» не продлевать Джикию – это ошибка. Летом он может уйти бесплатно. И клуб от этого ничего не выиграет. Если бы договорились переподписать соглашение на каких-то условиях, это был бы лучший вариант. Возможно, сам Джикия не хочет продлевать контакт, чтобы посмотреть, будут ли ему доверять до конца сезона. Это его право.

- Чего ждете от Угальде? Даете ему какое-то время на адаптацию, или он сразу должен начать забивать в предсезонном турнире?

- Ни одному новичку не гарантировано, что он легко впишется в команду. Тем более, наш чемпионат не так прост, как многим кажется. Но на Угальде будет давление из-за завышенной суммы его трансфера. Если у него не будет получаться, это станет сложным моментом. Все начнут говорить о том, куда клуб смотрел, когда платил такие деньги за этого футболиста. Так что ему надо забивать на предсезонном турнире.

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- Пишут, что Павел Мелёшин уедет в аренду в минское «Динамо». Правильное решение, или в свете нехватки форвардов лучше было бы его оставить в команде?

- Ему было бы лучше поехать не в Минск, а в какой-нибудь клуб РПЛ. Видимо, наши команды не так отнеслись к нему, поэтому выбор пал на «Динамо». А сам факт отъезда из «Спартака» меня не смущает, потому что и приобретения в линию нападения есть, и в команде достаточно атакующих игроков. Мелёшину лучше не сидеть в запасе, а получать игровую практику.

Елена Григорьевская

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