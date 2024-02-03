Глушаков высказался о возможном трансфере в «Ростов»

Известный российский полузащитник Денис Глушаков дал комментарий касательно потенциального трансфера в «Ростов».

«Не задумывался о том, когда будет решение по «Ростову». Я попросился потренироваться. Дальше клуб решит. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса и футбола», - приводятся слова опытного футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Глушаков вместе с «Ростовом» отправился на зимние сборы.

После первой половины сезона чемпионата России подопечные Валерия Карпина занимают десятое место. В активе команды 21 балл. В следующем матче РПЛ «Ростов» сыграет против «Крыльев Советов».