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В «Ростове» дали ответ по Глушакову

03 Февраля 2024 • 12:34 Комментировать

Алексей Рыскин, который занимает пост спортивного директора «Ростова», в интервью журналистам высказался касательно будущего полузащитника Дениса Глушакова.

«В ближайшее время «Ростов» примет решение подписывать контракт с Глушаковым или нет. На данный момент мы не обсуждали с Денисом детали соглашения», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 37-летний хавбек отправился вместе с «Ростовом» на зимний тренировочный сбор.

Предыдущим местом работы Глушакова был костромской «Спартак». Полузащитник провел за команду второго дивизиона семь поединков и отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков Алексей Рыскин ещё теги
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