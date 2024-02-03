В «Ростове» дали ответ по Глушакову

Алексей Рыскин, который занимает пост спортивного директора «Ростова», в интервью журналистам высказался касательно будущего полузащитника Дениса Глушакова.

«В ближайшее время «Ростов» примет решение подписывать контракт с Глушаковым или нет. На данный момент мы не обсуждали с Денисом детали соглашения», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 37-летний хавбек отправился вместе с «Ростовом» на зимний тренировочный сбор.

Предыдущим местом работы Глушакова был костромской «Спартак». Полузащитник провел за команду второго дивизиона семь поединков и отметился одной результативной передачей.