Ежов отреагировал на интерес «Краснодара»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов в беседе с журналистами прокомментировал интерес со стороны «Краснодара».

«Со мной никто не связывался. Но все равно приятно, даже пусть это и слушок. Просто так слухи не появляются, значит, в правильном направлении двигаюсь», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

В первой половине сезона чемпионата России 26-летний полузащитник провел 11 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

По итогам 18 туров «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.