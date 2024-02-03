Норманна обязали отдать «Ростову» большую сумму денег

ФИФА приняла решение в конфликте между норвежским полузащитником Матиасом Норманном и «Ростовом». За самовольный уход из команды скандинавского игрока обязали выплатить «жёлто-синим» солидную денежную компенсацию.

Согласно информации NettavisenSport, Норманн обязан перевести на счет российского клуба 2,9 миллиона евро за досрочное расторжение трудового соглашения. Если он не оплатит штраф, то будет дисквалифицирован до тех пор, пока не рассчитается.

Напомним, что в летнее трансферное окно 27-летний полузащитник перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Норвежец подписал контракт с «Аль-Раедом».