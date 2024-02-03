19-летний форвард московского «Локомотива» Кирилл Никишин перебрался в другую команду. Новым местом работы перспективного футболиста стала «Тюмень». Об этом трансфере сообщается на официальном сайте клуба.

За новую команду нападающий будет выступать под 81-м номером. Стоит отметить, что у «железнодорожников» есть опция обратного выкупа игрока.

В прошлом сезоне Никишин стал победителем Молодежного первенства в составе «Локомотива». Нападающий принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей.