Джикия и Карпин могут объединиться в одном клубе

В «Ростове» готовы рассмотреть вариант с подписанием центрального защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Об этом сообщил президент клуба Арташес Арутюнянц.

«У нас четыре центральных защитника. Если Джикия сейчас будет на рынке, мы рассмотрим его», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия является резервистом «Спартака». В текущей игровой кампании защитник провел девять поединков, не отметившись результативными действиями.

Трудовой договор Георгия с «красно-белыми» рассчитан до конца мая 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.