Агент - об игроке «Краснодара»: «Он через два-три года будет лучшим в России»

Футбольный агент Младен Гргич дал комментарий насчет будущего 21-летнего защитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Игрок на днях продлил трудовое соглашение с клубом до 2029 года.

«Никита - игрок высокого уровня, возможно, через года-два он будет лучшим футболистом России. «Краснодар» - хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить еще рано», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне защитник сыграл за краснодарский коллектив 22 поединка и отметился двумя забитыми мячами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.