Агент Ленини высказался о трансфере из «Краснодара» в ОАЭ

Футбольный агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, поведал о ходе переговоров с клубом из чемпионата ОАЭ.

«Пока сделка не закрыта. Ждем решения «Краснодара», - передает слова агента «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что арабский клуб, название которого не разглашается, хочет арендовать 27-летнего африканского футболиста.

Ленини перебрался в краснодарский коллектив в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 15 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.