Агент подтвердил интерес к Миранчуку из Турции

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался касательно будущего своего клиента.

«Миранчук в Турции? Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаёмся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить», - передает слова агента Metaratings.ru.

Срок действующего контракта между Миранчуком и «железнодорожниками» истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше РПЛ 28-летний хавбек провел 17 матчей. Антон записал себе в актив два забитых мяча и три результативные передачи.