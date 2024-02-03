Ежов оценил место «Крыльев Советов» в РПЛ

Вингер самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о результате команды в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Если бы были третьими по итогам первой части чемпионата, то поставил бы пятёрку. А так - четыре с плюсом. Понятное дело, что в таблицу смотрим. Слава богу, что не вниз теперь», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. В первом матче чемпионата страны после зимнего перерыва самарская команда на выезде встретится с «Ростовом».