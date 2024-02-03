Комличенко ответил, чем новичок «Ростова» Роналдо похож на легендарного Роналдо

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о новичке команды – бразильском нападающем Роналдо.

«К нам пришли новички. Чем наш Роналдо похож на Роналдо Зубастика? Чем он может быть похож? Фамилией только. Разные игроки - тот феномен, так что здесь сравнивать невозможно», - приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Роналдо перебрался в «Ростов» из болгарского клуба «Левски». Он заключил с российским коллективом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В первой половине сезона-2023/2024 Роналдо провел 25 поединок. Нападающий отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.