Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко ответил, чем новичок «Ростова» Роналдо похож на легендарного Роналдо

03 Февраля 2024 • 10:43 Комментировать

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о новичке команды – бразильском нападающем Роналдо.

«К нам пришли новички. Чем наш Роналдо похож на Роналдо Зубастика? Чем он может быть похож? Фамилией только. Разные игроки - тот феномен, так что здесь сравнивать невозможно», - приводит слова Комличенко «Чемпионат».

Роналдо перебрался в «Ростов» из болгарского клуба «Левски». Он заключил с российским коллективом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года.

В первой половине сезона-2023/2024 Роналдо провел 25 поединок. Нападающий отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Ростов Николай Комличенко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Модрич принял неожиданное решение по будущему Хави решил, где хочет работать после «Барселоны» «Реал» анонсировал трансфер Мбаппе Лапорта предложил известному тренеру возглавить «Барселону» «Реал» решил судьбу Беллингема и Винисиуса, если подпишет Мбаппе ​Назван самый великий футбольный клуб в мире Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Холанн убеждён, что ему нужно перейти в «Реал» для завоевания «Золотого мяча» ​«Барселона» выберет тренера из 4 вариантов, Зидан возглавит топовый клуб АПЛ, а Мбаппе наконец переходит – в главных слухах недели «Барселона» подпишет звёздного полузащитника в летнее окно
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
СКА в шестой раз в сезоне одержал победу над ЦСКА Фьюри получил травму, бой с Усиком может сорваться «Металлург» с трудом обыграл «Авангард» «Феррари» объявила о подписании Хэмилтона с сезона-2025 Канарейкин: «Видно, что «Спартак» замахнётся на большие задачи» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Февраля
11:15 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил интерес к Миранчуку из Турции
11:10 · Россия. Премьер-лига
Ежов оценил место «Крыльев Советов» в РПЛ
10:43 · Россия. Премьер-лига
Комличенко ответил, чем новичок «Ростова» Роналдо похож на легендарного Роналдо
10:16 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «В обойме «Спартака» полно голкиперов, своих некуда девать»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива»: «Надеюсь, в ближайшее время Россия снова будет играть в Европе»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Быстров удивил выбором нового тренера для «Ливерпуля» 1
09:36 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» подписал нового защитника официально
08:46 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий обратился к Карпину с посланием
08:41 · Россия. Премьер-лига
Ковтун высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»
08:35 · Россия. Премьер-лига
​Матч «Спартака» и «Аль-Джазиры» отменён
08:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Сейчас покупка любого иностранца - игра в русскую рулетку»
02 Февраля
23:44 · Россия. Премьер-лига
Корнеев – о Слуцком: «Даже компьютеру нужна перезагрузка для нормальной работы»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Глушаков соответствует уровню РПЛ»
23:32 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Динамо» продлило контракт с Лесовым до 2026 года
23:12 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер назвал стоимость выкупа Лесового для «Маккаби» из Хайфы
Все новости
Рекомендуем