Нигматуллин: «В обойме «Спартака» полно голкиперов, своих некуда девать»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об интересе «Спартака» к вратарям Илье Лантратову и Станиславу Агкацеву.

«В обойме «Спартака» и так полно голкиперов, даже своих некуда девать. Вряд ли «Локомотив» захочет отдавать Лантратова, ведь тогда они усилят конкурента», - передает слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Также он отметил, что Агкацеву нет смысла переходить в «Спартак», поскольку ему будет сложно выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

После 18 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.