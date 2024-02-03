Экс-тренер «Локомотива»: «Надеюсь, в ближайшее время Россия снова будет играть в Европе»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, ныне работающий в «Шабаб Аль-Ахли», высказался об отстранении российских сборных и клубов от международных турниров.

«Мне очень жалко, что Россия отстранена. Надеюсь, что в ближайшее время Россия и российские команды снова будут играть в Европе, где им и место», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские команды о участия в турнирах под своей эгидой.

Сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. В ближайшем спарринге подопечные Валерия Карпина встретятся с Сербией.