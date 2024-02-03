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«Зенит» подписал нового защитника официально

03 Февраля 2024 • 09:36 Комментировать

Петербургский «Зенит» объявил о подписании нового защитника. Левый фланг обороны усилил 25-летний латераль Алексий Костюк. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Новичок будет выступать за вторую команду «Зенита». Костюк присоединился к петербургскому коллективу на правах свободного агента. До этого он выступал в первом дивизионе Казахстана за клуб «Кыран». Алексий принял участие в 13 матчах и сделал голевой пас.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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