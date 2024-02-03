Непомнящий обратился к Карпину с посланием

Футбольный специалист Валерий Непомнящий поздравил главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина с прошедшим днем рождения. Наставнику 2 февраля исполнилось 55 лет.

«Хотел бы пожелать Валерию здоровья: в тренерском деле это важный аспект. Семейного благополучия, творческих успехов. Пусть он ищет и находит. Самое главное - оставаться самим собой», - передает слова Непомнящего RT.

Под руководством Карпина «Ростов» занимает десятое место после первой половины сезона. По итогам 18 туров Российской премьер-лиги команда набрала 21 очко. В первом матче чемпионата после паузы «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов».