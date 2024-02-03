Ковтун высказался о ситуации Джикии в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о перспективах защитника Георгия Джикии в «народной команде».

«Штаб вполне мог использовать в центре обороны двух левоногих центральных защитников - Джикию и Бабича. Но Абаскаль отдал предпочтение сербу и Дуарте. Что касается Бабича, то вопросов по нему нет», - передает слова Ковтуна RT.

Напомним, что Джикия является резервистом «красно-белых» в нынешнем сезоне.

После 18 туров чемпионата России московский коллектив набрал 30 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.