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​Матч «Спартака» и «Аль-Джазиры» отменён

03 Февраля 2024 • 08:35 Комментировать

Московский «Спартак» вовсю готовится к возобновлению российского чемпионата, «красно-белые» поддерживают форму товарищескими матчами и в очередной встрече они должны были помериться силами с представляющей Объединенные Арабские Эмираты «Аль-Джазирой». Однако матч, который должен был состояться в субботу, отменен. Причина пока что не сообщается.

Напомним, что российский чемпионат возобновится матчами девятнадцатого тура в первый день марта. Московскому «Спартаку» предстоит сыграть в этот день с занимающим второе место в турнирной таблице питерским «Зенитом».


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Спартак Москва Аль-Джазира
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