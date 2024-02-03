​Матч «Спартака» и «Аль-Джазиры» отменён

Московский «Спартак» вовсю готовится к возобновлению российского чемпионата, «красно-белые» поддерживают форму товарищескими матчами и в очередной встрече они должны были помериться силами с представляющей Объединенные Арабские Эмираты «Аль-Джазирой». Однако матч, который должен был состояться в субботу, отменен. Причина пока что не сообщается.

Напомним, что российский чемпионат возобновится матчами девятнадцатого тура в первый день марта. Московскому «Спартаку» предстоит сыграть в этот день с занимающим второе место в турнирной таблице питерским «Зенитом».