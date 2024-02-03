Смородская: «Сейчас покупка любого иностранца - игра в русскую рулетку»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о переходе иностранных футболистов в российские клубы.

«Практически все иностранные игроки, куплены с переплатой. Тот, кто угадает с футболистом - счастливчик. Сейчас покупка любого иностранца - игра в рулетку. Выбор стал меньше и сложнее договориться», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

После первой половины сезона Российской премьер-лиги лидером является «Краснодар», набравший 38 баллов. На второй строчке расположился петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замкнуло московское «Динамо» (32).