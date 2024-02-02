Корнеев – о Слуцком: «Даже компьютеру нужна перезагрузка для нормальной работы»

Бывший тренер сборной России высказался о возобновлении Леонидом Слуцким тренерской работы. Напомним, что Леонид Викторович 1 февраля провёл у руля «Шанхай Шеньхуа» первый матч – соперником в товарищеском режиме был «Аль-Дуахиль» из Катара. Подопечные Слуцкого победили (1:0).

«Даже компьютеру нужна перезагрузка, чтобы нормально работать. Немного удивило его направление деятельности после того, но ему нужно было перезагрузиться», - говорит Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

После ухода из казанского «Рубина» в конце 2022 года Слуцкий был известен больше не как тренер, а как участник различных юмористических шоу, в которых он участвовал вместе с Артёмом Дзюбой.