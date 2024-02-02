Семшов: «Глушаков соответствует уровню РПЛ»

Бывший российский футболист, тренер Игорь Семшов высказался о состоянии Дениса Глушакова, который проводит сборы с «Ростовом». Сегодня Глушаков сыграл против «Шабаба Аль-Ахли» из Дубая (3:1).

«Для «Ростова» это неплохое усиление. Может в центре поля кого угодно подменить, в старте или на замене. Физической формой он сейчас соответствует уровню РПЛ», - уверен Семшов в разговоре с «Матч ТВ».

Сейчас Денис – свободный агент, его предыдущим клубом был костромской «Спартак». В прошлом сезоне он играл в Премьер-лиге за «Химки» и нижегородский «Пари НН», который покинул летом 2023 года.