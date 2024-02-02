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Карпов: «Динамо» продлило контракт с Лесовым до 2026 года

02 Февраля 2024 • 23:32 Комментировать

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил больше подробностей об аренде Даниила Лесового. Напомним, что Лесовой вечером пятницы официально ушёл в аренду из «Динамо» в «Маккаби» из израильского города Хайфа.

Так, по информации Карпова, «Динамо» продлило с Лесовым контракт, который истекал летом 2025 года до лета 2026 года.

«То есть, если его не выкупят, то у футболиста останется не год договора, а два и будет меньше шансов уйти свободным агентом. Грамотный ход со стороны «бело-голубых», - поясняет Карпов.

Ранее Карпов назвал стоимость выкупа Лесового у московского клуба в рамках арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой
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