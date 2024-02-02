Инсайдер назвал стоимость выкупа Лесового для «Маккаби» из Хайфы

Вечером пятницы московское «Динамо» официально объявило об уходе Даниила Лесового в «Маккаби» из израильского города Хайфа. Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале назвал сумму выкупа динамовца для израильского клуба после полугодичной аренды.

Так, «Маккаби» сможет выкупить футболиста за 1,35 млн евро. А ещё Карпов отмечает, что «Маккаби» берёт на себя всю заработную плату Даниила.

«Еще 500 тыс. евро москвичи смогут заработать в виде бонусов за определенный процент сыгранных Даниилом матчей за израильтян, завоеванные командой титулы и ее участие в Лиге Чемпионов», - добавляет Карпов.

«Динамо» подтвердило переход Лесового в израильский клуб