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«Сочи» заплатит полмиллиона евро за защитника сборной Марокко слухи

02 Февраля 2024 • 23:04 Комментировать

Появились новые подробности, которые касаются «Сочи» и защитника национальной сборной Марокко.

Так, защитник «Видада» Яхья Аттият-Аллах может перейти в российский клуб за сумму равную 500 тыс. евро. Об этом сообщает Soccer212.

Напомним, новости про интерес «Сочи» к защитнику марокканской сборной появились порядка месяца назад. Стоимость возможного новобранца сочинцев оценивается в 2,5 млн евро.

Футболисту 28 лет, практически всю карьеру он проводит в родном Марокко в клубах «Видад» и «Олимпик Сафи», также он играл за греческий «Волос». Вместе со сборной своей страны занял четвёртое место на чемпионате мира в Катаре.

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