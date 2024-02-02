Кассьерра предрекает «Зениту» трудную вторую часть сезона

Звёздный форвард питерского «Зенита» Матео Кассьерра считает, что вторая часть текущего сезона будет для его команды невероятно трудной.

«Вторая часть сезона будет сложнее, уверен. Мы вторые в таблице, но хотим вернуться на первую строчку и финишировать первыми. Нам будут стараться помешать это сделать — каждый преследует свои задачи», - делится Кассьерра для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» может стать шестикратным чемпионом России.

Ранее Кассьерра объяснил, почему продлил контракт со своим клубом.